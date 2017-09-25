«Борзой» директор нижнетагильского завода предстанет перед судом

Дениса Кокорина обвиняют в мошенничестве, невыплате зарплаты и сокрытии средств предприятия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Уголовное дело директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина, которого Путин назвал "борзотой", передано в суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Кокорина, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения, невыплате зарплаты и сокрытии средств организации, которые должны были пойти на оплату недоимки по налогам.

По версии следствия, Кокорин разработал план вывода денег завода на подконтрольную фирму "УралЭнергоМаш", с которой он заключил фиктивные договоры на поставку товара. Затем были изготовлены и подписаны поддельные счета.

– Впоследствии обвиняемый неоднократно давал незаконные указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени ООО "УралЭнергоМаш", и о переводе денежных средств на счет данного предприятия, – сообщили в областной прокуратуре.

Фактически компания не поставляла товары по договору. По такой схеме обвиняемый вывел почти 23 миллиона рублей в счет оплаты непоставленных товаров. Помимо этого, с декабря 2015 г. по январь 2017-го Кокорин не платил сотрудникам завода зарплату, хотя имел возможность погасить перед ними долг. Директор завода также не спешил погасить долг по налогам, размер которого достиг 6 миллионов рублей.

Деньги, которые должны были пойти на оплату этого долга, Кокорин отдал кредиторам через аффилированные организации, которыми он фактически руководил.

– Обвиняемый сокрыл денежные средства завода, обеспечив их непоступление на расчетные счета, а также находящиеся в кассе организации на общую сумму свыше 4,9 миллиона рублей, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело Кокорина передано в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, о ситуации на нижнетагильском заводе стало известно после того, как об этом рассказал Евгению Куйвашеву Владимир Путин.

Президент передал губернатору во время встречи жалобу от сотрудников предприятия, которые пожаловались на директора во время "Прямой линии" с президентом. Они рассказали, что на требование выплатить зарплату Кокорин ответил, что сделает это только тогда, когда его попросит президент.

Путин назвал директора завода "борзотой" и потребовал разобраться в ситуации, после чего правоохранительные органы начали разыскивать Кокорина.

Большинству сотрудников выдали положенные им деньги под контролем прокуратуры.

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