«Борзой» директор нижнетагильского завода предстанет перед судом

Дениса Кокорина обвиняют в мошенничестве, невыплате зарплаты и сокрытии средств предприятия.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
Уголовное дело директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина, которого Путин назвал "борзотой", передано в суд.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Кокорина, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения, невыплате зарплаты и сокрытии средств организации, которые должны были пойти на оплату недоимки по налогам.
По версии следствия, Кокорин разработал план вывода денег завода на подконтрольную фирму "УралЭнергоМаш", с которой он заключил фиктивные договоры на поставку товара. Затем были изготовлены и подписаны поддельные счета.
– Впоследствии обвиняемый неоднократно давал незаконные указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени ООО "УралЭнергоМаш", и о переводе денежных средств на счет данного предприятия, – сообщили в областной прокуратуре.
Фактически компания не поставляла товары по договору. По такой схеме обвиняемый вывел почти 23 миллиона рублей в счет оплаты непоставленных товаров. Помимо этого, с декабря 2015 г. по январь 2017-го Кокорин не платил сотрудникам завода зарплату, хотя имел возможность погасить перед ними долг. Директор завода также не спешил погасить долг по налогам, размер которого достиг 6 миллионов рублей.
Деньги, которые должны были пойти на оплату этого долга, Кокорин отдал кредиторам через аффилированные организации, которыми он фактически руководил.
– Обвиняемый сокрыл денежные средства завода, обеспечив их непоступление на расчетные счета, а также находящиеся в кассе организации на общую сумму свыше 4,9 миллиона рублей, – отметили в прокуратуре.
Уголовное дело Кокорина передано в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- Напомним, о ситуации на нижнетагильском заводе стало известно после того, как об этом рассказал Евгению Куйвашеву Владимир Путин.
- Президент передал губернатору во время встречи жалобу от сотрудников предприятия, которые пожаловались на директора во время "Прямой линии" с президентом. Они рассказали, что на требование выплатить зарплату Кокорин ответил, что сделает это только тогда, когда его попросит президент.
- Путин назвал директора завода "борзотой" и потребовал разобраться в ситуации, после чего правоохранительные органы начали разыскивать Кокорина.
- Большинству сотрудников выдали положенные им деньги под контролем прокуратуры.
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