Голодный свердловчанин забрался в дом к соседке, чтобы поесть, но уснул на кухне

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Полиция Богдановича возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который проник в дом своей соседки и попытался украсть продукты из холодильника. Мужчина почти довел свой план до завершения, но уснул прямо на месте преступления.

Когда женщина вернулась к себе домой, то обнаружила спящего вора.

– Потерпевшая позвонила сыну, который жил неподалеку, и рассказала о произошедшем. Сын немедленно приехал к своей матери, связал спящего незваного гостя и вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место преступления полицейские установили, что мужчина проник в дом, сорвав петлю с замком на входной двери, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области

Задержанный пояснил, что захотел есть после того, как выпил спиртное и решил поживиться чем-нибудь в доме соседки.

Он решил перекусить прямо в доме и открыл банку рыбных консервов. Мужчина уже принялся есть, но уснул прямо за столом. Кроме того, он собирался украсть продукты на 900 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу".

Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

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