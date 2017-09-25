Голодный свердловчанин забрался в дом к соседке, чтобы поесть, но уснул на кухне

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
Полиция Богдановича возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который проник в дом своей соседки и попытался украсть продукты из холодильника. Мужчина почти довел свой план до завершения, но уснул прямо на месте преступления.
Когда женщина вернулась к себе домой, то обнаружила спящего вора.
– Потерпевшая позвонила сыну, который жил неподалеку, и рассказала о произошедшем. Сын немедленно приехал к своей матери, связал спящего незваного гостя и вызвал сотрудников полиции.
Прибывшие на место преступления полицейские установили, что мужчина проник в дом, сорвав петлю с замком на входной двери, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области
Задержанный пояснил, что захотел есть после того, как выпил спиртное и решил поживиться чем-нибудь в доме соседки.
Он решил перекусить прямо в доме и открыл банку рыбных консервов. Мужчина уже принялся есть, но уснул прямо за столом. Кроме того, он собирался украсть продукты на 900 рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу".
- Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.
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