Воры-сладкоежки: на Уралмаше ограбили ларек с мороженым

Владелец подсчитывает ущерб.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
В ночь с 25 на 26 сентября в Екатеринбурге был ограблен киоск с мороженым на улице Новаторов. Злоумышленники попали внутрь, разбив стекло витрины.
– Сообщение поступило в отдел полиции №15. Сейчас устанавливается ущерб. Известно, что пропало что-то из оборудования, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.
- Напомним, что на днях в Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении продуктового киоска на улице Академической.
- Также на прошлой неделе в одном из жилых домой за ночь ограбили сразу два салона сотовой связи.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!