Под Екатеринбургом браконьер застрелил охотника

Тело мужчины было найдено в лесу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство охотника под Екатеринбургом. Тело мужчины было найдено 22 сентября в лесу неподалеку от поселка Монетный. Убитым оказался 40-летний Дмитрий Константинов.

Он работал слесарем на щебеночном заводе, увлекался охотой, имел зарегистрированное ружье.

– При осмотре места происшествия сыщики установили, что мужчина скончался не от голода и холода или сердечного приступа, не покончил жизнь самоубийством. Смерть носила явно криминальный характер, так как в области груди имелось огнестрельное ранение, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель областного МВД Валерий Горелых.

На месте преступления эксперты изъяли пулю и несколько гильз.

Как выяснилось чуть позже, 21 числа мужчина со своим знакомым был в лесу на охоте. Дмитрию позвонил отец, чтобы встретится с ними и выгулять своих собак. Когда все трое возвращались домой, сквозь шум деревьев раздалось эхо нескольких выстрелов.

Собаки инстинктивно бросились в чащу, на звуки. Дмитрий отправился за ними, но отдал ружье отцу. Позже собаки, вдоволь набегавшись по кустам, самостоятельно вернулись.

Глава семьи вначале собственными силами пытался найти сына, но когда понял, что водиночку не справится, обратился за подмогой в полицию.

Тело Дмитрия нашли на следующий день. Сначала одна из поисковых групп наткнулась на площадку, где недавно браконьеры убили лося. От животного осталась лишь его шкура, голова с выколотыми глазами и копыта.

Участковые незамедлительно приступили к проверке всех владельцев оружия живущих неподалеку. Подозреваемым оказался рецидивист из Екатеринбурга по имени Иван.

Он сразу же раскаялся в убийстве, заявив что он "услышал шорох в темноте и, не думая о возможных последствиях, нажал на курок".

Насколько правдивы его слова решит суд.