В Свердловской области школьница умерла на уроке литературы

Медики не смогли спасти жизнь одиннадцатикласснице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Прокуратура Серова начала проверку в связи со смертью 11-классницы. По информации ведомства, трагедия произошла 26 сентября на уроке литературы в школе № 13.

Ученица почувствовала себя плохо, после чего ей оказали первую помощь, а в течение нескольких минут приехала бригада скорой помощи.

– В настоящее время прокуратура проводит проверку качества и своевременности оказания медицинской помощи ребенку. Будут досконально установлены все обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Тело девушки будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смерти.

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