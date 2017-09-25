В Свердловской области вынесли приговор убийце, которого вычислили по шнурку

Он спрятал тело своего друга у теплотрассы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Свердловской области суд вынес приговор 62-летнему ранее судимому жителю Новой Ляли, который убил своего друга.

Все произошло 8 июня этого года, когда подсудимый распивал с приятелем спиртное.

– В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, на почве которого хозяин квартиры вооружился ножом и нанес им своему оппоненту удар в область шеи. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчина спрятал тело своей жертвы у трубы теплотрассы во дворе своего дома, – сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Тело нашел 19 июня и личность убитого удалось бысто опознать, так как его родственники заявили в полицию о пропаже.

В ходе смотра места происшествия и тела убитого следователи обратили внимание на обувной шнурок, которым был перевязан мешок, в котором лежал труп.

Когда в поле зрения оперативников попал 62-летний рецидивист, в его доме были найдены ботинки, на одном из которых не было шнурка, похожего на тот, что был на теле убитого.

Суд приговорил убийцу к 8 годам лишения свободы.

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