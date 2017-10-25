В Екатеринбурге парень выпал с 18 этажа

Следствие считает это несчастным случаем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
Сегодня ночью из многоэтажки на улице Чкалова выпал 22-летний парень. Он жил на 18 этаже.
Следователи уже устанавливают причину смерти. Основная версия – несчастный случай.
– В следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении тела молодого человека у одного из домов по улице Чкалова. На место происшествия был организован выезд следователя СКР. По предварительной информации, погибшим является 22-летний молодой человек. По основной версии его смерть связана с несчастным случаем, - рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе СК.
- Добавим, что 2 октября из высотки на улице Щорса выбросили тело мертвого мужчины.
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