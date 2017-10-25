В Свердловской области женщина на Ford Focus утонула в карьере

Зачем она съехала на дно, будут выяснять следователи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
Минувшей ночью в Карпинске 33-летняя местная жительница утонула в карьере. По имеющейся информации, погибшая была за рулем Ford Focus, но по неизвестным причинам съехала на дно затопленного известнякового карьера.
фото: группа "ВКонтакте" "Вечерний Карпинск"
– В результате инцидента женщина погибла. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины ее смерти. Все обстоятельства трагедии выясняются следователем, – рассказали в пресс-службе СК Свердловской области.
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Для того, чтобы достать иномарку из воды, пришлось задействовать спецтехнику.
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