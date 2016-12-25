Двое мужчин пытались распилить банкомат Сбербанка в Каменске-Уральском

Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

В понедельник, 26 декабря, рано утром на улице Октябрьская в Каменске-Уральском сотрудники Росгвардии задержали двух 37-летних мужчин, которые распиливали банкомат Сбербанка, сообщили в пресс-службе ФСВНГ по Свердловской области.

Полицию вызвали сотрудники магазина «Антарес» в 4 часа утра. Грабители к тому моменту взломали входную дверь и начали пилить банкомат болгаркой. Они успели вскрыть корпус банкомата и начали открывать сейф, когда их поймали с поличным.