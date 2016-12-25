На Сортировке у автолюбителя сгорел четвертый Land Rover

Хозяин совсем не удивился очередному поджогу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
В ночь на понедельник, 26 декабря, на улице Технической, 12, в Екатеринбурге сгорел Land Rover, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что машину тушили восемь пожарных с двумя единицами специальной техники. Автомобиль сгорел полностью.
- Интересно, что хозяин Land Rover во время пожара был дома, а на новость о пожаре отреагировал абсолютно спокойно. Дело в том, что это уже четвертый автомобиль этой марки, который у него сжигают.