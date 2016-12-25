На Сортировке у автолюбителя сгорел четвертый Land Rover

Хозяин совсем не удивился очередному поджогу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

В ночь на понедельник, 26 декабря, на улице Технической, 12, в Екатеринбурге сгорел Land Rover, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что машину тушили восемь пожарных с двумя единицами специальной техники. Автомобиль сгорел полностью.