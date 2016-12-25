Новогодний банкет сотрудников СИЗО закончился дракой

Между офицерами и мужем сотрудницы СИЗО завязалась словесная перепалка, которая переросла в избиение.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Сотрудники следственного изолятора № 1 23 декабря на новогоднем корпоративе, который проходил на улице Крауля, 13, в кафе «Нирвана», устроили драку.
Инцидент произошел в результате того, что гражданский муж одной из сотрудниц СИЗО около 22.00 пришел забрать ее домой, пишет «АиФ-Урал». Однако коллеги женщины не только не пустили незваного гостя, но и избили его. Среди обидчиков находились подвыпившие сотрудники изолятора, в том числе и сам начальник СИЗО.
Драка с участием начальника СИЗО № 1
Мужчина сообщил, что пришел забрать свою жену, ему ответили, что его здесь никто не ждет. В итоге завязалась словесная перепалка, и в какой-то момент между начальником СИЗО и мужчиной началась драка. Офицеры, которые заступились за честь командира, ударом в лицо уронили гостя на землю и избили его ногами. О полученных травмах супруга сотрудницы СИЗО неизвестно, так как ему удалось сбежать от агрессоров.
- Как сообщают в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области, новогодний корпоратив сотрудников следственного изолятора 23 декабря в кафе «Нирвана» действительно был, но никаких драк зафиксировано не было.
- Известно, что в органы внутренних дел информация о конфликтах в кафе также не поступала.
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