В автосервисе «Экстра» Каменска-Уральского зарезали мужчину

Мужчина умер, не дождавшись помощи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
В понедельник, 26 декабря, примерно в 10.30 в автосервисе, расположенном на улице Лермонтова, 74, в Каменске-Уральском, зарезали мужчину, сообщает KU66.
По предварительным данным, неизвестный несколько раз ударил мужчину ножом. Один из очевидцев попросил сотрудников ГИБДД вызвать скорую помощь. Но медики не успели – мужчина умер в автосервисе.
- Убийство в автосервисе подтвердил руководитель следственного отдела по Каменск-Уральскому СУ СК России по Свердловской области Игорь Подгорбунских.
- Сейчас на месте убийства работает следственно-оперативная группа.