В Екатеринбурге лжегазовик устроил пожар в квартире пожилой женщины

Инцидент произошел во время замены кранов и шлангов к газовой плите.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

В Екатеринбурге лжесотрудники газовой службы устроили пожар в квартире на улице Донбасской.

Мошенники заменяли газовое оборудование. В результате одной из таких работ в квартире пенсионерки из-за вспыхнувшего газа обгорели вытяжка и кухонный гарнитур. За услугу женщина заплатила две тысячи рублей. Квитанцию об оплате выдала фирма «Квадрат Газ Сервис». В итоге мастер, проводивший работу, получил ожоги.

Позже после проверки специалистами АО «Екатеринбурггаз» была обнаружена утечка газа между краном и газопроводом в результате некачественной установки крана.

— Пострадавшим от некачественной установки газового оборудования сторонними лицами необходимо обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, — советуют в пресс-службе АО «Екатеринбурга».

Известно, что такие лжегазовики угрожают жильцам прекратить подачу газа, если их не впускают в квартиру.

Чтобы не попасть в руки злоумышленников, нужно помнить, что о визите специалистов АО «Екатеринбурггаз» всегда знает управляющая компания.

Также о посещении сотрудников газовой службы можно уточнить в районной газовой службе или по телефону 04.

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» одеты в специализированную форму с надписью «Екатеринбурггаз», также при них всегда имеется служебное удостоверение.

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