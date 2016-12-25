За убитого макулатурой коллегу жителю Новой Ляли дали 10 месяцев

Тяжелые кипы сорвались с автопогрузчика, которым управлял рабочий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

31-летнего жителя Новой Ляли признали виновным в смерти мужчины, сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе свердловского Следственного комитета.

21 декабря 2015 года мужчина разгружал макулатуру с грузовой машины на территории одного из местных предприятий. Он управлял вилочным автопогрузчиком. Рабочий нарушил требования безопасности: установил вилы автопогрузчика под три поставленные друг на друга кипы макулатуры и поднял их, не убедившись в устойчивости груза. Он начал движение задним ходом, при этом не подав звуковой сигнал.

Двигаясь назад, водитель автопогрузчика задел колесом неровную поверхность дороги, и две верхние кипы макулатуры упали. Они придавили к заднему борту грузовика другого мужчину, который стоял рядом. Каждая из этих кип весила около 400 килограммов. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице в конце января 2016 года.