Молодой свердловчанин прыгнул под поезд в День защитника Отечества

Всего в праздники на железной дороге погибли два человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Накануне праздничных выходных на Свердловской железной дороге погибли два молодых мужчины – 22 и 24 лет, об этом НАШЕЙ сообщили сегодня, 27 февраля, в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. Обстоятельства их гибели проверяют следователи Пермского края и Свердловской области.

22-летний мужчина погиб ночью 22 февраля в районе станции Кез. Он шел перед поездом и не реагировал на звуковые сигналы машиниста. Избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте.

24-летний мужчина погиб днем 23 февраля на 1768 километре перегона станций Первоуральск – Подволошная. Предположительно, он совершил суицид, прыгнув под приближавшийся поезд. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. Мужчина погиб на месте трагедии.