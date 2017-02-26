Работников службы отлова бродячих собак будут судить за избиение журналистов из Екатеринбурга

Они избили репортера и оператора, повредили микрофон на видеокамере и отобрали флеш-карту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Следователи Ирбита закончили расследование истории, связанной с нападением на журналистов екатеринбургской телекомпании «Ермак», рассказали НАШЕЙ сегодня, 27 февраля, в пресс-службе СКР. Материалы дела передали в суд.

Перед судом предстанут два жителя Артемовского – 38 и 36 лет. Один из них занимал должность директора предприятия по отлову бродячих собак «Универсалремонт», второй был мастером.

Днем 28 июля 2016 года корреспондент и оператор «Ермака» приехали в Артемовский, чтобы снять репортаж о работе местной частной организации, занимавшейся отловом собак. Во время съемки на территории предприятия на журналистов напали двое мужчин.

Они избили репортера и оператора, повредили микрофон на видеокамере и отобрали флеш-карту. Пострадавшие в тот же день обратились в полицию.