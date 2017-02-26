В Асбесте 17-летний школьник поссорился с девушкой и покончил с собой

Парень спрыгнул с высоты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В Асбесте 17-летний школьник выпрыгнул из многоэтажки, сообщили сегодня, 27 февраля, в СКР. Мальчика госпитализировали, но через сутки он умер в больнице от полученных травм.

По данным старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Предварительная причина смерти парня – ссора с девушкой.