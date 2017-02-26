В Екатеринбурге сугроб спас жизнь 4-летнего мальчика, выпавшего из окна

Ребенок решил выйти в окно за папой, который ушел встречать маму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Вечером в воскресенье, 26 февраля, на Электриков 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажного жилого дома. Малыш остался жив благодаря снежному сугробу, написал Life 27 февраля.

Несчастный случай произошел вчера около 12 ночи. Консьерж дома рассказала, что молодая семейная пара вбежала с ребенком на руках и вызвали скорую помощь. Оказалось, мальчик выпал из окна третьего этажа. Сам 4-летний Тимофей рассказал женщине, что у него болит живот, а он просто пошел за папой.

Как сообщает источник в полиции, в тот вечер ребенок остался один дома и решил догнать папу, который ушел встречать маму. Мальчик оделся в верхнюю одежду, открыл окно и шагнул с третьего этажа.

— Вчера вечером из окна дома на Электриков действительно выпал маленький мальчик. Его с травмами увезли в больницу. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — уточнили НАШЕЙ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавшего оперативно увезли в больницу, его обследуют врачи. Мальчика спас большой снежный сугроб прямо под окном дома.