В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 34 человека из горящей девятиэтажки

На Онежской сгорела жилая квартира.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
В Екатеринбурге вечером 26 февраля загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Онежской, сообщили в службе спасения «Сова».
Пожар в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома начался в девять часов вечера - огонь начал распространяться от компьютера и стола, на котором он стоял. К приезду пожарных площадь возгорания достигла 10 квадратных метров.
На место ЧП выехали семь спасателей, они эвакуировали 34 человек, в том числе восемь детей. К счастью, никто не пострадал.
- Борьба с пожаром продолжалась до 11 часов вечера. Причины происшествия устанавливаются.
- Вечером 26 февраля на Уктусе произошел крупный пожар - на площади 400 квадратных метров горело здание мебельной фабрики.