«Да все в порядке»: в детском саду Екатеринбурга из-за тяжести снега провалилась крыша

В детсаду сказали, что они работают в обычном режиме.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
В воскресенье, 26 февраля, родители малышей детсада №251 на улице Папанина получили сообщение от воспитательницы о том, что в учреждении из-за снега обвалилась крыша. В связи с этим детсад закрыли. Об этом ЕТВ рассказала читательница Ольга, ребенок которой ходит в одну из групп.
Женщина рассказала, что их предупредили, что детский сад №251 по адресу Папанина, 24 закрыт на ремонт из-за того, что там обвалилась крыша.
Скриншоты читательницы ЕТВ
В здании не так давно проводили капитальный ремонт. Родители опасаются, что проблемы могут быть связаны с тем, что ремонт провели плохо.
В самом детском саду сегодня, 27 февраля, ответили, что садик по-прежнему работает в штатном режиме.
— У нас все в порядке, ничего не случилось, мы нормально работаем, — пояснили НАШЕЙ.
В отделе образования Верх-Исетского района сказали, что прокомментировать ситуацию смогут только во второй половине дня — когда начальство будет на месте.
- Из-за резкого потепления и большого количества снега этой зимой уже пострадали автомобили, припаркованные около домов. А также снежная глыба с крыши упала на детскую коляску.
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