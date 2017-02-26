«Да все в порядке»: в детском саду Екатеринбурга из-за тяжести снега провалилась крыша

В детсаду сказали, что они работают в обычном режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В воскресенье, 26 февраля, родители малышей детсада №251 на улице Папанина получили сообщение от воспитательницы о том, что в учреждении из-за снега обвалилась крыша. В связи с этим детсад закрыли. Об этом ЕТВ рассказала читательница Ольга, ребенок которой ходит в одну из групп.

Женщина рассказала, что их предупредили, что детский сад №251 по адресу Папанина, 24 закрыт на ремонт из-за того, что там обвалилась крыша.

Скриншоты читательницы ЕТВ

В здании не так давно проводили капитальный ремонт. Родители опасаются, что проблемы могут быть связаны с тем, что ремонт провели плохо.

В самом детском саду сегодня, 27 февраля, ответили, что садик по-прежнему работает в штатном режиме.

— У нас все в порядке, ничего не случилось, мы нормально работаем, — пояснили НАШЕЙ.

В отделе образования Верх-Исетского района сказали, что прокомментировать ситуацию смогут только во второй половине дня — когда начальство будет на месте.

Из-за резкого потепления и большого количества снега этой зимой уже пострадали автомобили, припаркованные около домов. А также снежная глыба с крыши упала на детскую коляску.