В Екатеринбурге грабитель напал на студентку консерватории

Полиция ищет других жертв мужчины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В Екатеринбурге задержали 38-летнего грабителя, вечером 20 января напавшего на студентку консерватории, сообщили в УМВД по городу сегодня, 27 февраля.

Жертва грабителя, 26-летняя студентка консерватории, обратилась в полицию с заявлением о нападении 20 января. Девушка рассказала, что около половины второго ночи мужчина подкараулил ее возле дома № 20 на улице Щорса, и, угрожая расправой, украл у нее пять тысяч рублей

Грабитель - нигде не работающий и ранее судимый екатеринбуржец - был в скором времени задержан и доставлен в полицию. Позже студентка опознала его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы.