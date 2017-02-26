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В Екатеринбурге задержали мужчину, взорвавшего гранату на Уралмаше: им оказался рецидивист Король

В Екатеринбурге задержали мужчину, взорвавшего гранату на Уралмаше: им оказался рецидивист Король
16+
Фото: Валерий Горелых / ГУ МВД по Свердловской области
Оппонента, который стрелял в него, ищет вся полиция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Полиция Екатеринбурга установила, что гранату на Уралмаше 24 февраля взорвал 35-летний рецидивист по прозвищу Король, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
 
Сотрудники отдела полиции №15 установили личность и задержали мужчину, который бросил гранату в оппонента во дворе дома на Стахановской. Подозреваемым гранатометчиком оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угоны и наркотики 35-летний местный житель по имени Александр, известный в по прозвищу Король. Об этом рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

— Во время допроса Король дал признательные показания и написал явку с повинной, сообщив, что взрывное устройство он, якобы, нашел и хранил «на всякий пожарный». Между ним и вторым мужчиной произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Но, что конкретно они не поделили, он не рассказал. Сначала оппонент выстрелил в него, а потом Король бросил в него гранату. Очевидцы-соседи подтвердили причастность ранее судимого мужчины к взрыву гранаты, — уточнил Валерий Горелых.

 
Личность стрелявшего мужчины полицейские также установили. Им оказался 31-летний Антон Янцев по прозвищу Ян.

— Мужчина также ранее привлекался к уголовной ответственности, является жителем Орджоникидзевского района. Его объявили в розыск. На его поиски и задержание ориентированы все наряды органов внутренних дел, — отметил полковник Горелых.

Он также отметил, что гражданам стоит проявлять осторожность, он может быть вооружен травматическим оружием. 
  • Если кто-либо располагает сведениями о местонахождении Янцева, важно проинформировать органы полиции по линии 02 или по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.
  • Расследование продолжается, оно находится на личном контроле у руководства УМВД по Екатеринбургу.
  • ЧП произошло 24 февраля во дворе дома на Стахановской. Мужчина во время ссоры бросил в другого во дворе ручную противопехотную гранату РГД-5. Осколки от нее прилетели в «Шевроле Лачетти», стоявшую рядом. 39-летний водитель, сидевший в машине в ожидании супруги на восьмом месяце беременности, просто «родился в рубашке»: он не пострадал. 

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Марина Подкорытова, 27.02.2017, 15:52
Тэги: Происшествия, Мужчины, Жизнь в городе
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Вика Смирнова27 февраля 2017, 16:55
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