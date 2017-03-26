Четверых задержанных на митинге в Екатеринбурге оштрафовали на 10 тысяч рублей

Еще по четырем делам заседания отложили до 29 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В понедельник, 27 марта, в Екатеринбурге прошли первые судебные заседания над участниками несанкционированного антикоррупционного митинга, прошедшего накануне на площади Труда и у Ельцин Центра. Напомним, что были задержаны 12 человек, на каждого из которых был составлен административный протокол по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга».

Помешали митингу НОДовцев

Первым, кого признали виновным, стал Виктор Кашкаров. По словам сотрудницы полиции, составившей на него протокол, 26-летний екатеринбуржец не только нарушал правила поведения на несанкционированном митинге, но также мешал проводить другое мероприятие, которые было заранее согласовано с Министерством общественной безопасности Свердловской области. Речь идет о митинге активистов «Народно-освободительного движения» (НОД), который также проходил на площади Труда в минувшее воскресение. Судя по продемонстрированным в ходе заседания видеозаписям, стражи порядка и НОДовцы несколько раз просили участников несанкционированной акции покинуть площадь, однако те не реагировали на их требования. В итоге там было задержано 8 человек.

И, несмотря на все доводы защитников Кашкарова, судья Ленинского районного суда Максим Чобитько признал его виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Корреспондент НАШЕЙ вел онлайн-трансляцию с этого заседания.

Следом в Ленинском суде было вынесено решение в отношении еще одного задержанного Леонида Винокурова, который был на митинге с плакатом «Число бедных в России выросло до 23 миллионов человек». Судья Владимир Ушаков также признал его виновным, назначив аналогичный штраф – 10 тысяч рублей.

Позже адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что Бориса Реченко и Ивана Железкина тоже оштрафовали на 10 тысяч.

На рассмотрении в Ленинском райсуде находятся еще 4 административных дела, возбужденных в отношении братьев Леонида и Анатолия Мельчаковых, Рината Агаллютина и Ивана Курина.

Протокол на несовершеннолетнюю вернули в полицию

Заседания еще по четырем делам, которые передали в Верх-Исетский районный суд, отложили на два дня. Как сообщает Znak.com, их перенесли на 29 марта по ходатайству самих задержанных — Софьи Мурзиной, Максима Торохтия, Ильи Коробкова и Дмитрия Пороха. По данным интернет-издания, эту четверку задержали у Ельцин Центра, когда они просто стояли там с плакатами.

– Судебное заседание отложено на 29 марта для предоставления дополнительных доказательств по ходатайству защиты, – написала в соцсети их адвокат Елена Макарова.

Кроме того, юрист подтвердила, что в день митинга была задержана несовершеннолетняя. Однако административное дело, которое на нее составили, суд вернул обратно в полицию.