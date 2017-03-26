«Он им не Димон»: онлайн-трансляция с суда по делу участия в митинге против коррупции в Екатеринбурге

На митинге задержано 12 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Напомним, задержано было 12 человек, в том числе 1 несовершеннолетняя девушка.

Митингующим вменяют статью 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

НАША ведет трансляцию из зала суда.

11.15. Доброе утро.

В суд вместе с адвокатом Романом Качановым пришли трое задержанных на митинге: Иван Железкин, Леонид Винокуров и Виктор, который пожелал не называть свою фамилию.

Итак, в суд явились только трое задержанных. Однако даже их, как оказалось, никто не ждал.

Обойдя несколько кабинетов, адвокат сказал, чтобы его клиенты написали ходатайства о том, что они явились. После чего молодые люди, по словам юриста, могут спокойно отправляться по своим делам и ждать извещения из суда.

Молодых людей задержали накануне около 13.20 на площади Труда. У каждого из них были плакаты.

11.34. Например, Леонид держал плакат с надписью "Число бедных в России выросло до 23 миллионов человек".

А у Виктора, по его словам, был самый смешной текст – цитата фразы Владимира Путина, сказанная им на прямой линии: "А зачем вам машина, если нет дороги?"

По словам задержанных, вчера на площади был человек в штатском, который указывал на тех, кого задерживать.

11.40. Всего, по словам задержанных, в два автозака загрузили 12 человек.

11.45. Заседание состоится. Об этом сообщила явившаяся в суд сотрудница полиции, которая участвовала во вчерашнем задержании. Хотя, по ее словам, никто никого не задерживал. Участников митинга якобы просто сопровождали до автозаков.

11.47. В суд подошли еще несколько задержанных накануне людей.

Также поддержать своих товарищей пришли те, кто тоже был на площади, но избежал задержания.