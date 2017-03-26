В Екатеринбурге отвергнутый возлюбленный ограбил зоомагазин своей девушки в надежде, что она не вызовет полицию

При этом после он спокойно пошел к себе в квартиру, которая была в том же дворе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге оскорбленный мужчина ограбил круглосуточный зоомагазин, хозяйкой которого была его несостоявшаяся пассия. Грабителя в пьяном состоянии почти сразу нашли полицейские у него в квартире, написал Life 27 марта.

ЧП случилось вчера около 22 часов вечера. Мужчина забежал в круглосуточный зоомагазин в переулке Красном, 12, где работала девушка, угрожал ей применением насилия, забрал из кассы 10 тысяч рублей и скрылся, разбив стеклянную дверь.

— Это сделал мой знакомый. Он когда-то за мной ухаживал, звонил, надоедал, но я его отвергла. Видимо, ему очень понадобились деньги — и он решил взять их вот таким вот образом у меня, полагая, что в полицию я из-за знакомства и не обращусь, — рассказала владелец магазина «Белый клык» Жанна.

По словам источника в правоохранительных органах, мужчина применил по отношению к своей несостоявшейся пассии насилие, забрал 10 тысяч рублей из кассы и, разбив стеклянную входную дверь, скрылся с места преступления.