В Екатеринбурге таксист «Везет» набросился с кулаками на пассажира: мужчина в больнице

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017
— Оказалось, что у них не было с собой налички, а банкомат стоял через два дома до места назначения. Водитель согласился доехать туда. По дороге в машине что-то произошло, водитель резко остановился, брызнул брызнул перцовым баллончиком в лицо мужу и избил его. Друзья успели выпрыгнуть из автомобиля, а таксист уехал, — рассказала жена пострадавшего.
— 26 марта поступило заявление от пострадавшего. Предположительно, его избил таксист за отказ платить за проезд, точные обстоятельства выясняются. Сегодня в полицию должен был приехать второй пострадавший, его знакомый, также написать заявление. Он будет опрошен. В компанию-перевозчика полиция направила запрос на установление личности таксиста, чтобы его опросить. Материалы направят в отдел полиции №6. С пострадавшего также будут сняты побои. После проведения проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали НАШЕЙ в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
- В такси «Везет», где, предположительно, работает водитель, от комментариев пока отказались.