В Екатеринбурге таксист «Везет» набросился с кулаками на пассажира: мужчина в больнице

Как утверждает жена одного из пострадавших, у них просто не было налички.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге водитель такси компании «Везет» напал на пассажиров. Как e1 рассказала жена пострадавшего Елена, это случилось 25 марта по дороге в поселок Кольцово. Сам мужчина сейчас в больнице, полиция проводит проверку.

Как рассказала Елена, днем в субботу муж с друзьями вызвали машину и поехали в Кольцово.

— Оказалось, что у них не было с собой налички, а банкомат стоял через два дома до места назначения. Водитель согласился доехать туда. По дороге в машине что-то произошло, водитель резко остановился, брызнул брызнул перцовым баллончиком в лицо мужу и избил его. Друзья успели выпрыгнуть из автомобиля, а таксист уехал, — рассказала жена пострадавшего.

У мужчины, как потом продиагностировали медики, серьезные травмы: перелом кости правого глаза, наложены швы на губу, ушибы уха, контузия глаза и многочисленные ушибы мягких тканей головы. Все лицо у мужчины опухло, глаз не видит.

В среду у него будет операция, сейчас он в больнице. Елена говорит, что у мужа провал памяти и он не помнит, из-за чего на него набросился таксист.

Вчера, 26 марта, пострадавший написал заявление в полицию.

— 26 марта поступило заявление от пострадавшего. Предположительно, его избил таксист за отказ платить за проезд, точные обстоятельства выясняются. Сегодня в полицию должен был приехать второй пострадавший, его знакомый, также написать заявление. Он будет опрошен. В компанию-перевозчика полиция направила запрос на установление личности таксиста, чтобы его опросить. Материалы направят в отдел полиции №6. С пострадавшего также будут сняты побои. После проведения проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали НАШЕЙ в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.