В ожидании тайного свидетеля: в Екатеринбурге возобновляется процесс по делу блогера Руслана Соколовского

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге после недельного перерыва возобновляется процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» 27 марта ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Краткое содержание предыдущих серий

Напомним, Руслану Соколовскому вменяют три статьи УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Последняя статья появилась после обнаружения в квартире Руслана ручки со встроенной видеокамерой.

Подсудимый Руслан Соколовский

На заседании, которое стартовало 13 марта, были зачитаны названия роликов ставшие основанием для уголовного дела и перечислены высказывания, которые задели чувства верующих.

Сюда вошли реплики с использованием нецензурной лексики, оскорблении патриарха Кирилла и мусульманского пророка Мухаммеда. В вину Соколовскому среди прочего вменяли «публичное отрицание бога».

Организованное оскорбление

С 15 по 17 марта в суде свидетелями выступили полтора десятка оскорбленных верующих. Среди них два мусульманина, остальные — православные священники и прихожане. Ни один из свидетелей не проходил по делу потерпевшим.

Одна из оскорбленных христианок

Ни от одного из потерпевших адвокаты, по их словам, не смогли добиться внятного объяснения, что такое чувства верующих и как они были оскорблены.

Вместе с тем на суде выяснились любопытные обстоятельства того, как некоторые из православных узнали о роликах Соколовского. Один из свидетелей показал, что священник храма Большой Златоуст Сергей Кунгуров организовал просмотр видеозаписей для своих прихожан. В дальнейшем подопечные отца Сергия пополнили ряды свидетелей.

Отец Сергий Кунгуров

Сегодня, как ожидается, в суде будет продолжен допрос свидетелей. Один из них будет допрошен тайно.

Кроме того, помочь адвокатам вызвались выпускники Екатеринбургской духовной семинарии, которых ролики Руслана не оскорбили. НАША подробнее уже писала об этой группе верующих, которые готовятся выступить свидетелями защиты.

10.07. Доброе утро. Суд ещёе не начался, но уже произошел небольшой инцидент. В суд пытался пройти парень в костюме Пикачу, но его не пустили.

11.09. Пришел мужчина, похожий на буддиста. Журналистам он сказал, что явился с целью примирить враждующие стороны.

А вот парень, который пытался пройти в костюме Пикачу. Со второй попытки он все-таки прошел в суд. Теперь он демонстрирует мягкую игрушку Пикачу.

– Я боюсь, как бы эта игрушка не оскорбила верующих и не стала бы следующим после Соколовского.

Молодой человек недавно получил диплом юриста и будет писать жало у из-за того, что в законе не прописано о возможности посещения суда в костюме покемона.

В группе поддержки шепчутся: «В рясах можно, а в костюме нельзя».

11.18. Соколовского между тем пока в суде не видно.

11.20. Приехал Соколовский. Он успел махнуть рукой журналистам, затем его увели приставы.

В суд пришла мама Руслана. К слову, вчера она была на протестном митинге.

11.25. Мы в другом зале. Тайного свидетеля опрашивают по видеосвязи. Связь очень плохая. Из динамиков доносится писк. Руслан и его группа поддержки трясутся от смеха.

Псевдоним свидетеля – Сулейманова Фатима. Она проживает в Екатеринбурге.

Свидетеля видит только судья.

В зале страшна духота. Он в два раза меньше прежнего.

11.28. Начался допрос. Ответы очень лохо слышны.

– Я узнала о Соколовском из общения со своим молодым человеком, который с ним знаком. Мне с его слов известно, что он занимался изданием журналов и разговорами на политические темы. Мне рассказывали, что в своих видео он отрицательно высказывался о разных конфессиях, а также о том, что за рубежом жизнь гораздо лучше.



11.34. Свидетель продолжает:

– Чаще всего Соколовский говорил о людях, проживающих на Северном Кавказе, которые исповедовали ислам.

Выясняется, что о Соколовском тайный свидетель знает только со слов своего молодого человека.

11.37. Прокурор ходатайствует об оглашении первоначальных показаний.

11.42. Из первых показаний следует, что Соколовский говорил о жителях Кавказа, исповедующих ислам, как об отсталых людях, а верующих называл глупыми.

Также, говорила Фатима, Соколовский негативно высказывался о государственном строе. Кроме того, утверждала свидетель, Руслан пытался сделать так, чтобы ее молодой человек принял мировоззрение блогера.

11.46. К допросу подключаются адвокаты. Их интересует, может ли Фатима назвать точные данные человека, который ей все рассказал про Соколовского.

- Нет, не могу, - отвечает Сулейманова.

Бушмаков в свою очередь интересуется, не угрожает ли что свидетелю.

- Нет, не угрожает. Это личное решение.

11.49. Адвокаты просят описать Владимира, чтобы было понятно, что это за человек.

- Среднего роста. Русый, - говорит Фатима.

В зале смех. Это не совсем та характеристика, которую ожидали адвокаты.

11.52. Руслан догадался, что это за молодой человек - близкий друг Руслана Владимир Мальцев.

- Я знаю, кто у нас тайный свидетель, - воскликнул Руслан. - Месть отвергнутой женщины страшна.

- Ты ее отверг? - интересуется адвокат.

Руслан кивнул, добавив, что тайный свидетель врет.