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Главарь банды Тропиканки, державшей в страхе целый поселок в Свердловской области, так и не признала свою вину

Главарь банды Тропиканки, державшей в страхе целый поселок в Свердловской области, так и не признала свою вину
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Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
Светлана Степенько и ее подельники произнесли в суде свое последнее слово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В четверг, 27 апреля, В Свердловском областном суде состоялось предпоследнее заседание по делу так называемой «банды Тропиканки» из поселка Нейво-Шайтанского Алапаевского района.
 
Напомним, что на скамье подсудимых четыре человека: 41-летняя жительница поселка Светлана Степенько, которую местные жители окрестили Тропиканкой, ее 26-летний сожитель Илья Муравьев, молодой человек дочери Степенько Вячеслав Неглец и 45-летняя предпринимательница из Алапаевска Наталья Глаголева. Последняя – единственная, кого не заключили под стражу. Глаголеву обвиняют только по статье «Мошенничество». Тогда как на счету Степенько и Муравьева, по версии следствия, убийство трех человек. Неглецу вменяют причастность к гибели двух жителей поселка.
 
 
Поэтому Степенко гособвинитель попросил посадить в колонию на 15 лет, тогда как адвокат Тропиканки попросила оправдать ее по всем статьям, сославшись на то, что подсудимая якобы оговорила себя еще на этапе следствия. Для молодого сожителя Тропиканки Ильи Муравьева прокурор потребовал 21 год, а для 27-летнего парня дочери Степенько Вячеслава Неглеца – 19 лет «строгача». Тогда как для Натальи Глаголевой гособвинение потребовало всего три года колонии-поселения.
 
 
Видимо, поэтому во время последнего слова Глаголева ограничилась фразой «Мне нечего сказать по поводу дела». А вот речь Степенько была куда более продолжительной.
 

– Ваша честь,  Глаголеву Наталью Петровну я знала около 20 лет. Я действительно занимала 70 тысяч рублей у нее.  Была у нас договоренность, что деньги отдам после продажи квартиры. Но не более того. Так как не смогла отдать деньги ей, она предложила мне искать клиентов. Я делала рекламу. Но не более того. В магазин ее я никого не возила. Кредиты я ни на кого не оформляла. Вещи я из магазина не получала.  Мне незачем было ни Лямжина, ни Мишагину, ни Брюшина убивать, – заявила Тропиканка и после паузы добавила. – По Мишагиной еще хочу сказать. Она неоднократно ко мне обращалась. Я ее неоднократно возила за пенсией, за покупками.  А здесь она поросила, чтобы я ее свозила за спиртными напитками.  Но у меня никакого умысла не было…

После чего главарь банды напомнила, что ни признает свою вину ни по одной статье. Тем не менее Степенько попросила суд принять в отношении нее разумное решение.
 
Затем слово взял самый молодой участник банды – Илья Муравьев.
 

– Ваша честь, я вроде бы все сказал во время прений сторон, – сказал Муравьев. – Я хочу добавить только, чтобы вы обратили особое внимание, что я действительно Брюшина не бил, ударов ему никаких не наносил.

Последним выступил Вячеслав Неглец.
 
 

– Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, хочу сказать, что я вину свою признал. В содеянном мной искренне раскаиваюсь. Хочу также попросить у потерпевших прощения, – сказал он.

 
При этом он попросил суд учесть при вынесении наказания все смягчающие обстоятельства, а именно: явку с повинной и его тяжелое неизлечимое заболевание.
 
Выслушав всех, судья сообщил, что приговор по делу будет оглашен 17 мая в 11.00
 
Напомним подоплеку всей этой истории, которую рассказал на одном из заседании супруг Глаголевой, владеющий в Алапаевске магазином меховых изделий. По его словам, Светлана Степенько задолжала его жене 300 тысяч рублей. В 2015 году она отдала в залог Глаголевой украшения и бытовую технику, однако проблему с долгом это не решило. Тогда, со слов мужа Глаголевой, Степенько сказала, что у нее есть должники, которых она будет к ней приводить. У предпринимателя в то время был заключен договор с банком, по которому покупатели могли брать вещи в кредит. Но поступали эти деньги на счет Глаголевой.
 
Как следует из материалов дела, кредиты на общую сумму в 238 тысяч рублей в магазине Глаголевых получили три заемщика, хотя никто из них платежеспособен не был, и в итоге по всем трем кредитам был получен всего один платеж.
  • Все трое должников Светланы Степенько жили в том же поселке. Первый – Виктор Лямжин, со слов его родной сестры, пил и нигде не работал. По версии следствия, Муравьев и Неглец убили мужчину, устроив пожар в его доме.
  • Второй жертвой стала Валентина Мишагина, которая, по словам брата погибшей, выбивается из ряда «асоциальных личностей». Женщина выпивала в меру и жила в достатке. По данным силовиков, Степенько и Муравьев вывезли ее в лес и сбросили в овраг, где она умерла от переохлаждения.
  • Последний заемщик – Александр Брюшин, который незадолго до своей гибели освободился из мест не столь отдаленных и пытался взять кредит, чтобы купить лекарство матери. В итоге помочь ему вызвалась Степенько. По версии силовиков, в январе 2016 года Брюшина насмерть забили железным прутом. В расправе, по версии обвинения, участвовали Неглец и Муравьев.
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Евгений Светлый, 27.04.2017, 15:20
Тэги: Криминал, Суд, Видео
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