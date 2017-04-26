Главарь банды Тропиканки, державшей в страхе целый поселок в Свердловской области, так и не признала свою вину

– Ваша честь, я вроде бы все сказал во время прений сторон, – сказал Муравьев. – Я хочу добавить только, чтобы вы обратили особое внимание, что я действительно Брюшина не бил, ударов ему никаких не наносил.

Последним выступил Вячеслав Неглец.

– Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, хочу сказать, что я вину свою признал. В содеянном мной искренне раскаиваюсь. Хочу также попросить у потерпевших прощения, – сказал он.

При этом он попросил суд учесть при вынесении наказания все смягчающие обстоятельства, а именно: явку с повинной и его тяжелое неизлечимое заболевание.



Выслушав всех, судья сообщил, что приговор по делу будет оглашен 17 мая в 11.00

Напомним подоплеку всей этой истории , которую рассказал на одном из заседании супруг Глаголевой, владеющий в Алапаевске магазином меховых изделий. По его словам, Светлана Степенько задолжала его жене 300 тысяч рублей. В 2015 году она отдала в залог Глаголевой украшения и бытовую технику, однако проблему с долгом это не решило. Тогда, со слов мужа Глаголевой, Степенько сказала, что у нее есть должники, которых она будет к ней приводить. У предпринимателя в то время был заключен договор с банком, по которому покупатели могли брать вещи в кредит. Но поступали эти деньги на счет Глаголевой.

Как следует из материалов дела, кредиты на общую сумму в 238 тысяч рублей в магазине Глаголевых получили три заемщика, хотя никто из них платежеспособен не был, и в итоге по всем трем кредитам был получен всего один платеж.