В Екатеринбурге стартовал процесс по делу об убийстве таксистки в Ревде

Корреспондент НАШЕЙ ведет онлайн-трансляцию с заседания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В четверг, 27 апреля, в Свердловском областном суде стартовал процесс по делу об убийстве таксисткив Ревде, которое было совершено ровно год назад. На скамье подсудимых – двое безработных парней из Нижних Серег, у каждого из которых уже по несколько судимостей за кражи и разбой.

Напомним: тело убитой таксистки нашли 30 апреля 2016 года в лесу около социально-реабилитационного центра Ревды, где раньше жил один из обвиняемых. По версии следствия, женщину убили, когда она выполняла один из заказов. Парням, вызвавшим такси, позарез была нужна машина, поэтому они и решили убить ее владелицу. В ходе расследования дела силовики выяснили, что, едва они отъехали от ворот реабилитационного центра, как старший из них практически в упор выстрелил в сидевшую за рулем женщину из самодельного револьвера. После чего подельники выбросили тело в лесу и уехали на машине убитой в село Первомайское, где живет отец одного из парней. Там они напились, после чего один заснул, а младший поехал кататься на угнанной «Ладе Гранте». Но в итоге оо улетел в кювет на трассе, где его и задержала полиция.

За убийство женщины, у которой осталось двое маленьких детей, подельникам грозит вплоть до пожизненного.

НАША ведет трансляцию из зала суда.

10.20. Доброе утро.

Заседание началось с установления личности подсудимых.

10.23. Старший из обвиняемых – 29-летний Николай Иванов. Младшему, Евгению Новоселову, 21 год. Оба ранее уже судимы по мелким преступлениям.

10.28. Причем младший натянул на голову капюшон и закрыл половину лица высоким воротом ветровки, прячась от камер. А вот старший, в отличие от него, не отворачивается.

10.34. Адвокат подсудимых попросил запретить съемку. Как ни странно, судья пошел ему на встречу. Он сказал, что представители СМИ могут присутствовать на заседании, но попросил больше не снимать подсудимых.

10.37. Гособвинитель начал зачитывать обвинение. Из его речи стала известна фамилия убитой – Короткова.

10.38. Потерпевшей по делу проходит присутствующая в зале Ольга Безрукова. Но кем она приходится убитой, пока неясно.

10.39. Гособвинитель сообщил, что Иванов выстрелил в Короткову из самодельного револьвера 6 раз.

Сначала он произвел три выстрела. Но его подельнику показалось, что этого недостаточно. Он сказал сообщнику, чтобы тот сделал контрольный в голову. И тогда Иванов выпустил в голову женщине еще три патрона.

10.46. Затем они заехали в лесополосу, вытащили тело и положили в кусты, после чего покинули место преступления.

10.49. Таким образом, Иванова обвиняют по трем статьям: «Убийство по предварительному сговору с применением оружия, сопряженном с разбоем», «Незаконное хранение оружия» и «Разбой».

10.53. Однако Иванов признал вину по статье "Убийство" лишь частично.

- Я стрелял, убивал, но сговора не было, - заявил старший из подсудимых.

По остальным статьям он вину признал полностью.

Правда, перед этим произошла небольшая заминка. Судья попросил Иванова открыть лицо, прежде чем отвечать.

- Че я вам звезда, что ли? - дерзко заявил подсудимый.

Но адвокат объяснил ему, что съемку уже никто не ведет. После чего Иванов открыл лицо.

10.56. Адвокаты подсудимых не возражают против обвинения.

Но при этом стало известно, что вместе с Новоселовым и Ивановым в тот вечер была еще и некая Ефремова, которая находилась в машине в момент убийства. То есть все произошло у нее на глазах.

Но вопрос о ее допросе будет решен позже.

11.01. А сейчас начался допрос потерпевшей – Ольги Безруковой, матери погибшей.

По ее словам, дочь начала подрабатывать в такси всего за неделю до убийства. В то время она сидела с ребенком. Ее младшему сыну было всего 5 месяцев.

- Наташа в перерывах между вызовами его грудью кормила, - рассказала Ольга Александровна.

11.04. Об убийстве Натальи ее матери сообщила другая дочь женщины, Любовь Безрукова.

- А я с Наташей последний раз списывалась утром того дня, она с мужем и детьми собиралась к нам в гости. Но ее попросили выйти на работу...

Больше она дочь живой не видела.

11.09. Мать погибшей заявила иск к подсудимым на три миллиона рублей.

А также она требует возместить материальный вред за угнанный автомобиль, который Новоселов разбил, улетев в кювет.

- Сейчас он стоит в гараже у моих знакомых, но он разбит полностью, не ездит, - рассказала Ольга Безрукова.

11.12. Мать погибшей сообщила, что старшего сына Натальи, которому сейчас 10 лет, воспитывает ее сестра Любовь.

Младший, которому уже год и 5 месяцев, живет с папой в Орске. Но так как он работает, с ребенком чаще сидит бабушка мальчика со стороны отца.

11.16. Во время образовавшейся паузы Иванов замечает судье, что Ефремова, которая была в с ними в день убийства, сама в суд не явится.