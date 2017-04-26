Воруют на входе в автобус: екатеринбуржцев предупредили о новой волне карманников

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В общественном транспорте Екатеринбурга в районе перекрестка Ленина — Восточная активизировались караманники. Об одном из таких случаев на своей странице в соцсети 27 апреля 2017 года рассказал фотограф Донат Сорокин.
Действуют по двое
Фотограф сегодня стал свидетелем того, как в автобусе поймали предполагаемого воришку. Девушка-пассажир, заметившая пропажу своего имущества, попросила не открывать двери автобуса и вызвать полицию. В ответ мужчина пытался вытащить девушку на остановку, чтобы разобраться с ней.
По словам Сорокина, карманники, как правило, действуют по двое. Личные вещи (кошельки и телефоны) у горожан воруют на входе в автобус.
— По схеме оба подпирают на входе, вынимают телефон и на следующей остановке один выходит, второй едет дальше и как бы ни при делах. Полиция о них в курсе — работают уже около недели — будьте начеку! — написал Сорокин.
Фото предполагаемого карманника (автор фото: Донат Сорокин)
Кого остерегаться в автобусах?
В комментариях к записи Доната Сорокина другие пользователи соцсетей дали свои рекомендации, по каким признакам можно определить возможного карманника.
— Я некоторых карманников уже в лицо знаю. Если видите рядом двух-трех молодых людей с очень короткой стрижкой и в одежде, за которую трудно ухватиться при задержании (гладкая кожа или скользкая синтетика), то ведите себя так, словно перед вами воры, — написал Александр Беляев.
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