Воруют на входе в автобус: екатеринбуржцев предупредили о новой волне карманников

Воришки «обрабатывают» жертву вдвоем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В общественном транспорте Екатеринбурга в районе перекрестка Ленина — Восточная активизировались караманники. Об одном из таких случаев на своей странице в соцсети 27 апреля 2017 года рассказал фотограф Донат Сорокин.

Действуют по двое

Фотограф сегодня стал свидетелем того, как в автобусе поймали предполагаемого воришку. Девушка-пассажир, заметившая пропажу своего имущества, попросила не открывать двери автобуса и вызвать полицию. В ответ мужчина пытался вытащить девушку на остановку, чтобы разобраться с ней.

По словам Сорокина, карманники, как правило, действуют по двое. Личные вещи (кошельки и телефоны) у горожан воруют на входе в автобус.

— По схеме оба подпирают на входе, вынимают телефон и на следующей остановке один выходит, второй едет дальше и как бы ни при делах. Полиция о них в курсе — работают уже около недели — будьте начеку! — написал Сорокин.

Фото предполагаемого карманника (автор фото: Донат Сорокин)

Кого остерегаться в автобусах?

В комментариях к записи Доната Сорокина другие пользователи соцсетей дали свои рекомендации, по каким признакам можно определить возможного карманника.

— Я некоторых карманников уже в лицо знаю. Если видите рядом двух-трех молодых людей с очень короткой стрижкой и в одежде, за которую трудно ухватиться при задержании (гладкая кожа или скользкая синтетика), то ведите себя так, словно перед вами воры, — написал Александр Беляев.