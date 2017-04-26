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В Ревде женщина провалилась под лед на городском пруду

В Ревде женщина провалилась под лед на городском пруду
16+
Фото: www.revda-info.ru
Спасателям пришлось вытаскивать пострадавшую веревкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В Ревде женщина провалилась под лед на городском пруду, сообщает revda-info 27 апреля.
 
Жительница Мариинска прибыла в Ревду, чтобы навестить брата. Около 11 часов утра в четверг, 27 апреля, она вышла на пруд в районе улицы Российской, пошла в сторону улицы Пугачевой, но дойти до берега не успела - провалилась под тонкий лед. 
 
Вызванные очевидцами пожарные бросили женщине веревку и вытащили ее из воды, а затем передали прибывшим медикам. На место ЧП также выезжали автоинспекторы.
  • По словам заместителя главы местной пожарной части Василия Стерхова, нельзя выходить на лед, если температура воздуха держится на отметках выше нуля градусов более четырех дней. В Ревде ходить по льду водоемов запрещено.
  • Что делать, если вы провалились под лед, читайте здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 27.04.2017, 11:53
Тэги: Происшествия, Фото
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