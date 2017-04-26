Спасателям пришлось вытаскивать пострадавшую веревкой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В Ревде женщина провалилась под лед на городском пруду, сообщает revda-info 27 апреля.
Жительница Мариинска прибыла в Ревду, чтобы навестить брата. Около 11 часов утра в четверг, 27 апреля, она вышла на пруд в районе улицы Российской, пошла в сторону улицы Пугачевой, но дойти до берега не успела - провалилась под тонкий лед.
Вызванные очевидцами пожарные бросили женщине веревку и вытащили ее из воды, а затем передали прибывшим медикам. На место ЧП также выезжали автоинспекторы.
- По словам заместителя главы местной пожарной части Василия Стерхова, нельзя выходить на лед, если температура воздуха держится на отметках выше нуля градусов более четырех дней. В Ревде ходить по льду водоемов запрещено.
- Что делать, если вы провалились под лед, читайте здесь.