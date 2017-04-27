Реальный или условный срок: в Екатеринбурге со второй попытки начинаются прения по делу Руслана Соколовского

«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 28 апреля 2017 года со второй попытки начинаются прения по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Ожидалось, что судебные прения, на которых гособвинитель озвучит сроки наказания для блогера, начнутся с 27 апреля. К этому времени судья Екатерина Шопоняк поручила сторонам подготовить речь. Вместо этого весь день ушел на завершение судебного следствия.

Вдобавок адвокаты пытались подать ходатайства о проведении повторной независимой экспертизы и обращения в Конституционный суд. Прошения адвокатов были отклонены.

Прения 27 апреля так и не состоялись. Гособвинитель попросила судью перенести их на 28 апреля для подготовки к выступлению. Защита Соколовского предложила отложить прения до майских праздников.

10.56. Доброе утро.

Соколовского привезли в суд и он с утра репетирует последнее слово в пустом зале.

11.06. В зал проходит прокурор.

11.08. В зал вошла судья. За ней хлынул поток журналистов и слушателей.

Пристав решил отправить слушателей на второй этаж, где идет трансляция.

- Мне некомфортно, что мне дышат в затылок, - жалуется прокурор.

11.12. Официально судебное следствие закончено. Стартовали прения.

Выступает прокурор. Она перечисляет статьи, по которым обвиняют Соколовского.

- Обвинение, предъявленое Соколовскому, очень объемное. Он – лицо, которое придерживается националистических взглядов и осознавал преступность своих действий, с целью возбуждения ненависти или вражды, а также с целью оскорбить и унизить чувства верующих создал ролики, - говорит прокурор. - Соколовский, - продолжает гособвинитель, - своей вины не признал. Позиция, изложенная Соколовским, в суде как минимум странна. Он ранее признавался, что приобрел ручку, а в суде говорил другое.

11.18. В руках у прокурора приличная пачка бумаги. Интересно, это было написано все за сегодня?

Прокурор рассказывает, что ручка – это замаскированный видеорегистратор промышленного производства, что позволяет его отнести к категории средств для негласного получения информации. Лицензии для его приобретения у Соколовского не было.

- Наличие индикатора не переводит это устройство в разряд легальных, - говорит прокурор.

- Факт создания и размещения роликов при обстоятельствах, приведенных в заключении, подсудимый не оспаривает, - отмечает прокурор.

11.23. По всей видимости, мы переходим к статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих.