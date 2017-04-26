Какой срок грозит Соколовскому: в Екатеринбурге проходят судебные прения по делу ловца покемонов

«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Судебный процесс по делу блогера Руслана Соколовского выходит на финишную прямую. В четверг, 27 апреля 2017 года, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга пройдут судебные прения. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Ожидается, что сегодня до начала прений должны допросить последнего эксперта из числа группы, которая оценивала ролики Руслана Соколовского. Изучением записей блогера занимались пять человек: лингвисты Чудинов и Марина Ворошилова, психолог Кирилл Злоказов, эксперт в области религии Алексей Старостин и социолог Дмитрий Попов.

Дмитрий Попов, один из экспертов по делу Соколовского

К 25 апреля 2017 года были опрошены только четыре специалиста. Чудинов в суд не явился, сославшись на хроническое заболевание. Судья Екатерина Шопоняк велела повторить явку Чудинова на 27 апреля.

До ухода на перерыв судья призвала стороны подготовиться к судебным прениям, на которых гособвинитель должна озвучить предполагаемое наказание для блогера. Соколовский тем временем должен подготовить последнее слово.

09.56. Доброе утро.

К прениям коридоры суда снова заполнились представителями прессы.

Пришел адвокат Алексей Бушмаков, прокурор, но Соколовского пока не привезли, хотя до старта заседания осталось пять минут.

10.00. Время начинать.

Но вопрос о точном времени старта заседания остается пока не определенным.

10.18. В ожидании суда зрители развлекаются как могут.

10.21. В суде небольшой конфликт. Полиция проводит в соседний зал суда подсудимого. Всех сгоняют на второй этаж. Журналисты просят полицейского запустить их в зал заседаний, чтобы переждать там прохода подсудимого. В зал вбегает пристав.

- Все на выход! - говорит пристав.

- Но полицейский разрешил.

- На выход все, пока судья не зашла в зал, - уточняет пристав.

- Так кто в суде главнее – полиция или пристав?

- Пристав! Все вон.

Со смехом все присутствующие покидают зал.

10.38. Уже полчаса адвокат Бушмаков одиноко бродит по залу.

10.40. Слушатели делают ставки. Часть считают, что Руслану дадут пять лет условно, другие – что блогеру дадут реальный срок, но с учетом времени, которое он уже отсидел.

10.48. В зал завели Руслана.

Пристав утвердил порядок: первой в зал проходит мать, потом журналисты.



10.55. В суд зашла судья. Заседание возобновилось.

Прокурор представила ходатайство, чтобы Чудинова все-таки освободили от дачи показаний.

10.59. Адвокаты снова против того, чтобы Чудинова оставили в покое.

- Может, у эксперта изменилось мнение за это время. Кроме того, Чудинов – ученый более опытный, чем Ворошилова, - говорит Бушмаков.

Адвокат предложил дождаться, когда Чудинов поправится.

11.01. Чудинов в своем заявлении указал, что суд для него – стрессовая ситуация, которую ему нужно избегать.

- У меня такие же диагнозы, как у профессора Чудинова. Кроме того, он человек публичный и должен быть готов к такому, - комментирует Бушмаков письменный ответ эксперта.

Суд постановил в итоге приобщить записку Чудинова к материалам дела и не вызывать его в суд.

11.03. Перешли к следующему этапу. Прокурор просит огласить первоначальные показания Соколовского

Судья соглашается.

Оглашается протокол первоначального допроса Руслана.

11.09. Зачитывается биография Руслана, которую он уже рассказывал в суде.

В этом протоколе говорится, что Руслан издавал журнал, пока ему это не надоело.

- Своими роликами никого не хотел оскорбить или унизить, - говорил Руслан.

Также блогер признавался, что находился в состоянии шока при даче показаний.

11.12. В протоколе вопрос про наркотики и ручку. На них Соколовский при первом допросе отказался отвечать, сославшись на 51-ю статью Конституции.

В других показаниях Руслан заявил, что ручка принадлежит некоему Сергею Лазареву.

11.14. У Соколовского в зале суда спрашивают, что это за ручка.

- Это игрушка. Стоит пять долларов. Ей невозможно снимать скрытно, поскольку на ней горит индикатор. Я сам планировал купить такую ручку, но не успел оплатить. А эту ручку я увидел в офисе у Сергея Лазарева. Замечу, что в офисе нашли такую же ручку. А та ручка оказалась у меня дома случайно, - отвечает Руслан. - Когда эта ручка у вас появилась в квартире и как? - спрашивает прокурор. - Не знаю. У меня в квартире бывало очень много гостей. У меня точно был в гостях Лазарев за пару дней до моего задержания, - отвечает Руслан. - Вы готовы представить его в зал судебных заседаний? - Это не моя обязанность. Это же дело следователей, - отвечает блогер.

У Руслана не нашли ни упаковки, ни чеков, но он даже не знает, где силовики нашли ручки.

11.18. Вмешивается прокурор. Она говорит, что Лазарева искали, но не нашли подтверждений о реальности существования такого человека.