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В Екатеринбурге на Ботанике ночью сгорел «Инфинити»: вероятно, это был поджог

В Екатеринбурге на Ботанике ночью сгорел «Инфинити»: вероятно, это был поджог
16+
Фото: podboram.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В ночь на 27 мая в Екатеринбурге на Ботанике сгорел «Инфинити FX37S», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
 
Машина загорелась на Юлиуса Фучика, площадь горения составила четыре квадратных метра.

— Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1.52 ночи. Элитный автомобиль был припаркован возле высотки, рядом стояли другие машины. В 2.02 было ликвидировано открытое горение, а в 2.36 работы по тушению уже завершились. На месте работали две спецмашины и шесть человек личного состава, — уточнили в МЧС.

  • Возможно, это был поджог.
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Марина Подкорытова, 27.05.2017, 11:35
Тэги: Авто, Происшествия, Пожар
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