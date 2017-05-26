В Екатеринбурге на Ботанике ночью сгорел «Инфинити»: вероятно, это был поджог

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В ночь на 27 мая в Екатеринбурге на Ботанике сгорел «Инфинити FX37S», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Машина загорелась на Юлиуса Фучика, площадь горения составила четыре квадратных метра.

— Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1.52 ночи. Элитный автомобиль был припаркован возле высотки, рядом стояли другие машины. В 2.02 было ликвидировано открытое горение, а в 2.36 работы по тушению уже завершились. На месте работали две спецмашины и шесть человек личного состава, — уточнили в МЧС.