Вылетел с 20-го этажа: около парка Маяковского мужчина упал из окна

На место выехали следователи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017
В Екатеринбурге в пятницу 26 мая мужчина упал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть, написал e1.
Это произошло вечером по адресу переулок Базовый, 52 в жилом комплексе "Маяковский парк". По словам очевидцев, мужчина упал на газон с двадцатого этажа: он погиб на месте.
Как рассказали очевидцы, на место ЧП приезжали скорая и полиция, кто-то говорит, что он кричал в процессе падения и был еще жив.
Еа месте происшествия выезжали работать следователи.
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Это уже второй такой случай за прошедшие сутки. Накануне горящий мужчина выпал из окна в самом центре Екатеринбурга около отеля Tenet на Хохрякова. Он погиб. В правоохранительных органах ЧП отказались комментировать.