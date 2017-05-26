Вылетел с 20-го этажа: около парка Маяковского мужчина упал из окна

На место выехали следователи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В Екатеринбурге в пятницу 26 мая мужчина упал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть, написал e1.

Это произошло вечером по адресу переулок Базовый, 52 в жилом комплексе "Маяковский парк". По словам очевидцев, мужчина упал на газон с двадцатого этажа: он погиб на месте.

Как рассказали очевидцы, на место ЧП приезжали скорая и полиция, кто-то говорит, что он кричал в процессе падения и был еще жив.

Еа месте происшествия выезжали работать следователи.