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В Екатеринбурге таксист, который протащил инспектора ГИБДД по Челюскинцев, отправлен в колонию

В Екатеринбурге таксист, который протащил инспектора ГИБДД по Челюскинцев, отправлен в колонию
16+
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Легко отделался: ему грозило до пяти лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В Екатеринбурге железнодорожный суд вынес приговор 43-летнему таксисту Афтундилу Агаеву, который в январе протащил по Челюскинцев инспектора ГИБДД, зажав ему руки стеклом машины.
 
За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции во время службы водителя отправили в колонию-поселение на один год.

– Был удовлетворен и гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 6 240 рублей, а также компенсации морального вреда в 150 000 рублей, – уточнили в канцелярии суда.

В январе Агаева арестовывали за нападение на инспектора: он провел 12 суток в изоляторе. А по уголовной статье ему грозило до 5 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.
  • 15 января на Челюскинцев водитель, которого остановил инспектор ГИБДД, зажал его руку стеклом и протащил мужчину несколько сотен метров.
 

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 27.05.2017, 18:00
Тэги: ДТП, Суд, ГИБДД
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