В Екатеринбурге таксист, который протащил инспектора ГИБДД по Челюскинцев, отправлен в колонию

Легко отделался: ему грозило до пяти лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В Екатеринбурге железнодорожный суд вынес приговор 43-летнему таксисту Афтундилу Агаеву , который в январе протащил по Челюскинцев инспектора ГИБДД, зажав ему руки стеклом машины.

За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции во время службы водителя отправили в колонию-поселение на один год.

– Был удовлетворен и гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 6 240 рублей, а также компенсации морального вреда в 150 000 рублей, – уточнили в канцелярии суда.

В январе Агаева арестовывали за нападение на инспектора: он провел 12 суток в изоляторе. А по уголовной статье ему грозило до 5 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.