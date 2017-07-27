В Екатеринбурге поймали двух женщин, промышлявших квартирными кражами

Одна из мошенниц находилась в федеральном розыске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В среду, 26 июля, в Екатеринбурге задержали подозреваемую в мошенничестве 42-летнюю женщину. По словам обратившихся в полицию горожан, она ходила по квартирам, представляясь социальным работником, и расспрашивала о жильцах.

Когда полицейские задержали женщину, у нее не было при себе никаких документов и она пыталась представиться чужим именем. Ее личность установили по отпечаткам пальцев. Выяснилось, что она находится в федеральном розыске за кражи. В Екатеринбурге она также воровала деньги, входя в доверие к людям.

Полицейским также было известно о том, что мошенница действует не одна, а вместе с «напарницей». Сыщики знали имя второй женщины. Они предположили, что через некоторое время напарница выйдет на связь с задержанной. Спустя некоторое время 24-летняя подозреваемая, действительно, пришла в территориальный ОВД, чтобы передать приятельнице вещи и продукты. Увидев документы женщины, полицейские тут же задержали ее.

Сейчас полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий этих женщин. Если вы их узнали, обратитесь по телефонам: 8(343)294-13-87, 294-13-72 (уголовный розыск), 294-14-94 (дежурная часть), либо 02.

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