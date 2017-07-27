В Свердловской области мужчина должен выплатить ребенку штраф в 50 тысяч рублей за сломанный палец

Он ударил мальчика во время ссоры с сожительницей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017
В Краснотурьинске 35-летнего местного жителя приговорили к ограничению свободы и штрафу за то, что он во время ссоры с женой сломал палец мальчику, сообщил 27 июля "Вечерний Краснотурьинск".
По информации местной прокуратуры, 35-летнего Романа Комиссарова осудили по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего".
– В январе 2016 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, во время ссоры угрожал убийством своей сожительнице, а затем стал ее бить. Женщина пыталась убежать, взяв на руки своего 11-летнего сына. Один из ударов попал на кисть мальчику, у ребенка оказался сломан палец, – уточнили в прокуратуре.
Суд признал Романа Комиссарова виновным и приговорил к одному году и шести месяцам ограничения свободы: мужчине запретили выезжать за пределы городского округа и менять место жительства и работы без разрешения уголовно-исполнительной системы.
- Также прокуратура просила взыскать с мужчины штраф в 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Он же согласился выплатить лишь 25 тысяч, мотивируя это нехваткой денег, так как ему "нужно платить алименты и кредит". Но суд удовлетворил требования прокуратуры.
- Мужчина должен выплатить сыну своей бывшей сожительницы 50 тысяч.