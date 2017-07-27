В Свердловской области мужчина должен выплатить ребенку штраф в 50 тысяч рублей за сломанный палец

Он ударил мальчика во время ссоры с сожительницей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В Краснотурьинске 35-летнего местного жителя приговорили к ограничению свободы и штрафу за то, что он во время ссоры с женой сломал палец мальчику, сообщил 27 июля "Вечерний Краснотурьинск".

По информации местной прокуратуры, 35-летнего Романа Комиссарова осудили по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего".

– В январе 2016 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, во время ссоры угрожал убийством своей сожительнице, а затем стал ее бить. Женщина пыталась убежать, взяв на руки своего 11-летнего сына. Один из ударов попал на кисть мальчику, у ребенка оказался сломан палец, – уточнили в прокуратуре.

Суд признал Романа Комиссарова виновным и приговорил к одному году и шести месяцам ограничения свободы: мужчине запретили выезжать за пределы городского округа и менять место жительства и работы без разрешения уголовно-исполнительной системы.