«Зарево на весь горизонт»: в Свердловской области прорвало газопровод

В МЧС уверяют, что пожара в лесу нет, однако очевидцы сообщают о столбе огня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017

В Ивдельском городском округе произошла разгерметизация газопровода.

По данным областного управления МЧС, прорыв магистрального газопровода "Игрим - Серов - Нижний Тагил" диаметром более метра произошел в 21 километре от Ивделя. На место ЧП выехали аварийно-восстановительные бригады и спасатели, подача газа на поврежденный участок трубы прекращена.

В МЧС уверяют, что пожара в лесу в результате разгерметизации газопровода нет, режим работы газотранспортной системы не нарушен. Однако местные жители сообщают в соцсетях об обратном:

– Зарево на весь горизонт и грохот такой стоит, – сообщил аноним в группе "Подслушано Ивдель". – Нитка газопровода бахнула. Пелым-Серов, – рассказал подписчик этой же группы Владимир Васев.

Очевидцы говорят о столбе огня высотой с дом в 20 этажей: