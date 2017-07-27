«Зарево на весь горизонт»: в Свердловской области прорвало газопровод

В МЧС уверяют, что пожара в лесу нет, однако очевидцы сообщают о столбе огня.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.07.2017
В Ивдельском городском округе произошла разгерметизация газопровода.
По данным областного управления МЧС, прорыв магистрального газопровода "Игрим - Серов - Нижний Тагил" диаметром более метра произошел в 21 километре от Ивделя. На место ЧП выехали аварийно-восстановительные бригады и спасатели, подача газа на поврежденный участок трубы прекращена.
В МЧС уверяют, что пожара в лесу в результате разгерметизации газопровода нет, режим работы газотранспортной системы не нарушен. Однако местные жители сообщают в соцсетях об обратном:
– Зарево на весь горизонт и грохот такой стоит, – сообщил аноним в группе "Подслушано Ивдель".
– Нитка газопровода бахнула. Пелым-Серов, – рассказал подписчик этой же группы Владимир Васев.
Очевидцы говорят о столбе огня высотой с дом в 20 этажей:
- В МЧС сообщили, что при разгерметизации газопровода никто не пострадал, угроза населенным пунктам и окружающей среде отсутствует.
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Год назад под Ивделем произошел взрыв газопровода, что спровоцировало крупный пожар в лесу. Спасатели тушили огонь несколько часов.