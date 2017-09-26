В Екатеринбурге вынесут приговор мужчине, который заколол ножом одного прохожего и ранил второго

Обвиняемый случайно встретил молодых людей в одном из дворов на улице Расточной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В Екатеринбурге будут судить 43-летнего жителя Артемовского района, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух человек.

По версии следствия, в ночь на 12 октября прошлого года мужчина, будучи пьяным, наткнулся на двух незнакомых ему прохожих - молодые люди стояли во дворе на улице Расточной в Екатеринбурге. Между мужчинами произошел конфликт, после чего обвиняемый сходил за ножом, который лежал в его машине, и несколько раз ударил им молодых людей.

Один из пострадавших погиб на месте, второго смогли спасти врачи. Обвиняемый сам сдался полицейским – пришел в отдел с заявлением о преступлении и кухонным ножом.

Во время расследования были проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологические и судебно-психиатрические экспертизы, а также допросы, проверки показаний на месте и очные ставки. Уголовное дело передано в суд.

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