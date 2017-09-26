В Свердловской области рабочий погиб от удара током

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В Туринске мужчина погиб от удара током во время работы с автокраном, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла во время ремонта тепловых сетей возле одного из домов в Туринске. Грузовой автокран стоял возле необесточенной линии электропередачи во время укладки бетонных лотков, что является нарушением правил безопасности.

Помогая водителю автокрана, 45-летний мужчина взял руками металлическую стропу, из-за чего возникла бесконтактная электрическая дуга. Мужчину ударило током, при этом удар был такой силы, что пострадавший погиб на месте.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства инцидента устанавливаются, как и лицо, которое будет привлечено в качестве обвиняемого.

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