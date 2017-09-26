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В Свердловской области рабочий погиб от удара током

В Свердловской области рабочий погиб от удара током
16+
Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В Туринске мужчина погиб от удара током во время работы с автокраном, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
 
Трагедия произошла во время ремонта тепловых сетей возле одного из домов в Туринске. Грузовой автокран стоял возле необесточенной линии электропередачи во время укладки бетонных лотков, что является нарушением правил безопасности.
 
 
Помогая водителю автокрана, 45-летний мужчина взял руками металлическую стропу, из-за чего возникла бесконтактная электрическая дуга. Мужчину ударило током, при этом удар был такой силы, что пострадавший погиб на месте. 
  • Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства инцидента устанавливаются, как и лицо, которое будет привлечено в качестве обвиняемого. 

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Маша Шмурыгина, 27.09.2017, 15:39
Тэги: Происшествия
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