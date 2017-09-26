В Свердловской области рабочий погиб от удара током

Возбуждено уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
В Туринске мужчина погиб от удара током во время работы с автокраном, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла во время ремонта тепловых сетей возле одного из домов в Туринске. Грузовой автокран стоял возле необесточенной линии электропередачи во время укладки бетонных лотков, что является нарушением правил безопасности.
Помогая водителю автокрана, 45-летний мужчина взял руками металлическую стропу, из-за чего возникла бесконтактная электрическая дуга. Мужчину ударило током, при этом удар был такой силы, что пострадавший погиб на месте.
- Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства инцидента устанавливаются, как и лицо, которое будет привлечено в качестве обвиняемого.
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