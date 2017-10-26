Женщина и двое детей отравились угарным газом в Свердловской области

Пострадавшие госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В Сухом Логу вечером 26 октября госпитализировали женщину и двоих детей, которые отравились угарным газом.

Об отравлении семьи врачи сообщили в газовую службу, сотрудники которой обнаружили, что газовая плита и водонагреватель в квартире исправны. Проблема обнаружилась в дымоходе - из-за его частичного обрушения отсутствовала тяга.

– "ГАЗЭКС" обратится в прокуратуру и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области с требованием провести внеплановую проверку управляющих компаний Сухого Лога на предмет надлежащего содержания дымоходов и вентканалов в газифицированных домах, – сообщили в организации.

Газовики проверят системы дымоудаления во всех домах. Прокуратура начала проверку.

– В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось соответствующими уполномоченными органами газовое оборудование в данной квартире; проверялось ли в течение текущего и 2016 года состояние каналов дымоудаления, – сообщили в ведомстве.