Под Алапаевском задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Он прятался в поселке Нейво-Шайтанский.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В одном из поселков под Алапаевском задержали опасного преступника. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, юноша 1996 года рождения находился в федеральном розыске с февраля 2017 года.

Его задержали в поселке Нейво-Шайтанский.

– Лейтенант полиции Вячеслав Шестаков установил, что одном из домов живет неизвестный ему мужчина. Им оказался житель Екатеринбурга, 1996 года рождения. При проверке по базам учета выяснилось, что в феврале 2017 года он был объявлен в федеральный розыск, – рассказали в полиции.

Во время задержания парень попытался скрыться, но ему это не удалось. Сейчас он находится в СИЗО Алапаевска, и скоро будет доставлен в Екатеринбург.

Парень был объявлен в федеральный розыск за совершение двух грабежей и нанесение побоев.

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