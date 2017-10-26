Причиной гибели пяти человек в пожаре в Серове стало замыкание проводки

16+ Фото: В.Н. Горелых

В этом доме уже случалось возгорание. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 Выяснена причина пожара, в котором погибло пять человек, в том числе двое маленьких детей. Оказалось, что она в замыкании электропроводки на веранде барака.

Пожар произошел ночью, когда вся семья спала.

Очаг возгорания нашли на потолке. При возгорании провода получили оплавление, характерное для короткого замыкания.

Стоит отметить, что пожар из-за проводки в доме был не впервые. В прошлый раз жильцы потушили его самостоятельно и никаких мер не предприняли.

Семья отравилась угарным газом. Напомним, трагедия произошла 25 октября. погибли пять человек: 31-летняя хозяйка дома Наталья Сомова, две ее дочери от разных супругов — 11-летняя Валерия Коркунова и двухлетняя Александра Сомова, две соседки Сомовой: 85-летняя Надежда Расстегаева и 47-летняя Татьяна Грибнева.

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, 27.10.2017, 17:27

Тэги: Пожар

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Администратор , 27.10.2017, 17:27Тэги: Смерть Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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