В Екатеринбурге у башни «Исеть» произошел пожар

Его площадь составила 18 квадратных метров. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 В Екатеринбурге рядом с башней "Исеть" произошел пожар, сообщают в соцсетях очевидцы. По данным МЧС, на территории строящегося района "Екатеринбург-Сити" загорелся строительный вагончик. Пожар начался в 10 утра, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. На место происшествия выехали 3 пожарные машины, сейчас спасатели проводят проливку сгоревших конструкций. Причины пожара будут установлены позже. Напомним, в ночь на 27 октября в Екатеринбурге горел бывший магазин "Пикник". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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