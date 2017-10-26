В Екатеринбурге у башни «Исеть» произошел пожар

Его площадь составила 18 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
В Екатеринбурге рядом с башней "Исеть" произошел пожар, сообщают в соцсетях очевидцы.
По данным МЧС, на территории строящегося района "Екатеринбург-Сити" загорелся строительный вагончик. Пожар начался в 10 утра, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. На место происшествия выехали 3 пожарные машины, сейчас спасатели проводят проливку сгоревших конструкций. Причины пожара будут установлены позже.
- Напомним, в ночь на 27 октября в Екатеринбурге горел бывший магазин "Пикник".