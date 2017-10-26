«Шутить будет на зоне»: в Екатеринбурге задержали лжеминера «Карнавала»

16+ Фото: В.Н Горелых

Теперь ему грозит до 5 лет колонии. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 Полиция Екатеринбурга арестовала подозреваемого в "минировании" ТРЦ "Карнавал" 25-летнего Дениса Ш. Вечером 14 октября мужчина позвонил по телефону экстренной службы "112", после чего торговый центр эвакуировали, сообщает областное МВД. – Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ подозреваемого удалось задержать подозреваемого. Им оказался неработающий и ранее судимый за кражи местный житель, – рассказал официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых. На допросе Денис признался, что решил похулиганить из-за конфликта с начальником служб безопасности "Карнавала". Ущерб от ложного сообщения составил около 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело и теперь "шутнику" грозит до 5 лет лишения свободы. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 27.10.2017, 15:07

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 27.10.2017, 15:07Тэги: Криминал Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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