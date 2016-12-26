Наверх
Жителя Невьянска, укусившего полицейского, отправили в колонию на 3 года
10:40, сегодня
В Екатеринбурге водитель БМВ выстрелил в прохожего из-за места на парковке у торгового центра
10:21, сегодня
В крушении Ту-154 в Черном море погиб уроженец Екатеринбурга
09:24, сегодня
Спасатели эвакуировали семь человек: в Екатеринбурге горела жилая пятиэтажка
09:11, сегодня
В Сети появилось фото из Ту-154, сделанное пассажиром перед авиакатастрофой
08:45, сегодня
«Пять лет – одна традиция»: абажуры Тимофея Ради появились на фонарях в центре Екатеринбурга
08:20, сегодня
Быстро, удобно и без нервотрепки: госуслуги МВД стали доступнее для свердловчан
08:13, сегодня
«Мы – нетающие снежинки!» Команда серьезных девушек от 60 до 75 лет будет поздравлять горожан с Новым годом
20:48, 26.12.2016
Уральский художник Слава ПТРК принял участие в международном проекте «Время идет только вперед!»
20:13, 26.12.2016
На трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка врезалась в фуру, водитель легковушки погиб
19:50, 26.12.20161
Храм-на-воде и арест барда Новикова: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев о главном в 2016 году
19:34, 26.12.20162
«ВКонтакте» запустит функцию самоудаляющихся фото и видео
18:25, 26.12.2016
Скандальный московский театр покажет три спектакля в Ельцин Центре
17:49, 26.12.2016
Осталось три дня: ледовый городок в Екатеринбурге почти готов к открытию
17:22, 26.12.2016
За убитого макулатурой коллегу жителю Новой Ляли дали 10 месяцев
17:00, 26.12.2016
Среди погибших на самолете Ту-154 было двое уральцев
16:58, 26.12.2016
Екатеринбургский общественный транспорт признали небезопасным
16:27, 26.12.2016
Груженный лесом КамАЗ врезался в пассажирский поезд в Свердловской области
16:08, 26.12.2016
Новогодний банкет сотрудников СИЗО закончился дракой
15:56, 26.12.2016
«Газпромнефть» переименовала американо в руссиано на своих заправках в Екатеринбурге
15:39, 26.12.2016
Внимание! Мошенники ходят по квартирам в Екатеринбурге: жертв выбирают среди пенсионеров
15:14, 26.12.20161
Названа сумма, которая нужна для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге
15:11, 26.12.2016
Нашли более 1 000 нарушений: свердловский Роспотребнадзор проверил «Евросеть» и остался недоволен
15:00, 26.12.2016
Полицейские поймали виновника смертельного ДТП на свердловской трассе
14:57, 26.12.2016
Сотрудница полиции украла у подозреваемой три тысячи рублей
14:26, 26.12.20161
Теперь «Боярышник» не купишь: в России запретили торговать спиртосодержащей непищевой продукцией
14:20, 26.12.20162
В автосервисе «Экстра» Каменска-Уральского зарезали мужчину
14:20, 26.12.2016
Паломники смогут добраться из Екатеринбурга до Верхотурья на бесплатной электричке
14:16, 26.12.2016
Двое мужчин пытались распилить банкомат Сбербанка в Каменске-Уральском
13:50, 26.12.2016
В Екатеринбурге приготовили три тонны оливье для «Книги рекордов Гиннесса»
13:37, 26.12.2016
Переходил дорогу в неположенном месте: на Юго-Западе автобус сбил мужчину
13:25, 26.12.2016
«Пора поставить точку»: губернатор Евгений Куйвашев подтвердил, что храм-на-воде в Екатеринбурге будет построен
12:57, 26.12.20161
В Екатеринбурге лжегазовик устроил пожар в квартире пожилой женщины
12:41, 26.12.2016
Открытие первого дома для бюджетников в Екатеринбурге отменили из-за общенационального траура
12:38, 26.12.2016
Ройзман предложил назвать екатеринбургский хоспис именем Доктора Лизы
12:28, 26.12.2016
Будут открыты, но не для всех: график работы ЗАГСов Екатеринбурга в новогодние праздники
12:20, 26.12.2016
Траурные свечи зажглись на фасаде Ельцин Центра
12:05, 26.12.2016
Сбежавшую из дома школьницу из Березовского сняли с поезда в Перми
12:03, 26.12.2016
Николай Коляда отказался отменять спектакли в Екатеринбурге в день траура по погибшим в крушении Ту-154
11:44, 26.12.2016
На Сортировке у автолюбителя сгорел четвертый Land Rover
11:30, 26.12.2016
Замерзавшую женщину и ее детей спасли на трассе под Невьянском
11:09, 26.12.2016
В Екатеринбурге вспыхнуло девятиэтажное общежитие
10:45, 26.12.2016
В Екатеринбурге 7-летний ребенок пострадал в ДТП
10:32, 26.12.2016
День траура по погибшим в Ту-154: губернатор Евгений Куйвашев отменил все праздничные мероприятия в регионе
10:28, 26.12.2016
Раздетые сноубордистки устроили горячую фотосессию на горе Ежовой
10:04, 26.12.20161
Звезда «Дома-2» стала крестной мамой в Екатеринбурге
10:00, 26.12.2016
«Мы все набирали ее номер телефона»: Куйвашев и Ройзман рассказали о Докторе Лизе
09:30, 26.12.20162
Певец Александр Новиков написал письмо президенту Путину
08:54, 26.12.2016
«Оба самолета базировались в Кольцово»: фотограф из Екатеринбурга снял два разбившихся лайнера, Ту-154 и Ил-18, рядом
08:50, 26.12.20161
Британского певца Джорджа Майкла нашли мертвым
08:30, 26.12.2016
Предновогодняя неделя в Екатеринбурге будет теплой
08:19, 26.12.2016

Жителя Невьянска, укусившего полицейского, отправили в колонию на 3 года

Жителя Невьянска, укусившего полицейского, отправили в колонию на 3 года
16+
Фото: Сергей Беляев / НАША ГАЗЕТА
Мужчина отказывался подчиниться полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Невьянский городской суд осудил местного жителя Владимира Мартынова за «нападение» на полицейского, сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (часть 1 статья 318 УК РФ). 26 июля этого года Владимира Мартынова доставили в дежурную часть отделения полиции № 13 в Невьянске. Он был пьян и отказывался подчиниться полицейским, которые должны были задержать его за административное правонарушение. Когда мужчину досматривали в дежурной части, он укусил помощника оперативного дежурного за правое предплечье.

  • Суд приговорил Владимира Мартынова к лишению свободы на 1 год. Кроме того, к этому сроку добавили неотбытое наказание по приговору Невьянского городского суда от марта 2015 года. В результате его отправили в колонию общего режима на 3 года.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 27.12.2016, 10:40
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Тест Религия Авто Студенты ДТП Образование Новости России Женщины Опрос МЧС Семья Новости Отдых Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка В Египте разбился самолет с российскими туристами Психология Скорая помощь Кто заработал Секс Мультимедиа Дом-2 Позитив Бизнес Личное Искусство Суд Шоу-бизнес Музыка Бэби-боксы Строительство Кризис и санкции Самолет Минобороны упал в Якутии Пожар Катастрофа Мужчины Отключение света Уралмаш, Эльмаш ГИБДД Деньги СМИ Развлечения Приостановка полетов в Египет Культура Эксклюзив Война ритуальных агентств Слухи В Екатеринбурге -40 градусов Расстрел Хоккей Взрыв Мода Мистика Корь Видео Туризм Политика Путин Криминал Растения Знаменитости Храм святой Екатерины Убийство в Рахмангулово Ловец покемонов Обрушение крыши на Калинина Конкурсы Дело Пьянкова Афиша Расписание Мировые новости История Екатеринбурга Новости дня Интервью Здоровье Смерть Взятки Хэллоуин-2015 Интернет Крушение самолета под Ростовом Гололед Дороги Приговор Лошагину Ошибки врачей ЧМ-2018 Скандал с Новиковым Школа Необычное Скандалы Волейбол ВУЗ ИГИЛ Снос монастыря на Качканаре Грипп в Екатеринбурге Ту 154 ЗАГС Еда Рейтинг ЖКХ Голодовка в колонии Происшествия Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Грипп Жизнь в городе Транспорт Футбол Отношения Пусть говорят Расстрел на Депутатской Самолет Розыск Высокие технологии Репортаж Коллекторы Дети Мотоциклы Сибирская язва Животные Красота Новый год Общественный транспорт Спорт Погода Военный репортаж Баскетбол Недвижимость Экономика Фото Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Парковки Горячее Горящие авто Производство История успеха Рецензия Дорожные воины Экономия Лайфхак Статистика Выставки Ельцин-центр Доска позора Биатлон Медицина

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru