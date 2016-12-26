Жителя Невьянска, укусившего полицейского, отправили в колонию на 3 года

Мужчина отказывался подчиниться полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Невьянский городской суд осудил местного жителя Владимира Мартынова за «нападение» на полицейского, сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (часть 1 статья 318 УК РФ). 26 июля этого года Владимира Мартынова доставили в дежурную часть отделения полиции № 13 в Невьянске. Он был пьян и отказывался подчиниться полицейским, которые должны были задержать его за административное правонарушение. Когда мужчину досматривали в дежурной части, он укусил помощника оперативного дежурного за правое предплечье.