Жителя Невьянска, укусившего полицейского, отправили в колонию на 3 года

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
Невьянский городской суд осудил местного жителя Владимира Мартынова за «нападение» на полицейского, сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (часть 1 статья 318 УК РФ). 26 июля этого года Владимира Мартынова доставили в дежурную часть отделения полиции № 13 в Невьянске. Он был пьян и отказывался подчиниться полицейским, которые должны были задержать его за административное правонарушение. Когда мужчину досматривали в дежурной части, он укусил помощника оперативного дежурного за правое предплечье.
- Суд приговорил Владимира Мартынова к лишению свободы на 1 год. Кроме того, к этому сроку добавили неотбытое наказание по приговору Невьянского городского суда от марта 2015 года. В результате его отправили в колонию общего режима на 3 года.