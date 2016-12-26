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В Алапаевске психически больной мужчина зарубил топором гостя

В Алапаевске психически больной мужчина зарубил топором гостя
16+
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
В день убийства мужчины вдвоем выпивали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Следователи Алапаевска отправили в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве, сообщили сегодня, 27 декабря, в СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, мужчина зарубил топором своего гостя 16 августа этого года. В тот день он выпивал в своей квартире вместе со знакомым. Приятели повздорили, и тогда хозяин квартиры несколько раз ударил гостя топором, от чего тот умер.

  • Экспертиза показала, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. Суд должен решить вопрос о принудительном медицинском лечении.
  • В отношении него заведено уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ).
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Юнна Зузенкова, 27.12.2016, 14:00
Тэги: Смерть
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