В Алапаевске психически больной мужчина зарубил топором гостя

В день убийства мужчины вдвоем выпивали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Следователи Алапаевска отправили в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве, сообщили сегодня, 27 декабря, в СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, мужчина зарубил топором своего гостя 16 августа этого года. В тот день он выпивал в своей квартире вместе со знакомым. Приятели повздорили, и тогда хозяин квартиры несколько раз ударил гостя топором, от чего тот умер.