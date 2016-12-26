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В Екатеринбурге гей убил своего бойфренда из-за 30 тысяч рублей

В Екатеринбурге гей убил своего бойфренда из-за 30 тысяч рублей
16+
Фото: moscvichka.ru
Преступником оказался 30-летний житель Ижевска.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

В Екатеринбурге в доме № 14/3 на улице Чапаева произошло безжалостное убийство. Гей убил любовника, который сначала пообещал дать 30 тысяч рублей на погашение кредита, но в последний момент решил отказаться.
 
Озлобленный мужчина нанес своему 48-летнему парню 26 ножевых ранений. От полученных ударов ножом мужчина скончался. Труп нашли родственники погибшего. 
 
Знакомился в Интернете с мужчинами для интимных отношений
 
Как сообщил источник «URA.Ru», в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что погибший являлся лицом нетрадиционной сексуальной ориентациии – знакомился по Интернету с мужчинами для дальнейших интимных отношений.
 
По переписке в Сети сыщики вышли на подозреваемого – 30-летнего жителя Ижевска Тимура. Позже выяснилось, что он был давно знаком с погибшим и часто приезжал к нему в гости в Екатеринбург. 
 
Перед очередным свиданием подозреваемый пожаловался на финансовые проблемы
 
Накануне Тимур сообщил бойфренду, что взял потребительский кредит на 30 тысяч рублей, но не имеет возможности его выплатить. Екатеринбуржец предложил свою помощь, а именно погасить долг. Счастливый подозреваемый тут же примчался в Екатеринбург.  
 
Нанес 26 ударов ножом и прихватил ювелирные украшения жертвы
 
Тем не менее после романтической ночи гей внезапно передумал и сообщил, что денег нет. Обиженный любовник кухонным ножом прямо в постели нанес обманщику 26 ударов
 
Также злоумышленник решил не останавливаться на убийстве и прихватил с собой ювелирные украшения погибшего — перстень, цепь с  крестом и массивный браслет, которые продал за 70 тысяч рублей. В итоге преступник на такси вернулся обратно домой в Ижевск, где его задержали по горячим следам. 
  • Известно, что подозреваемый сознался в совершении убийства, объяснив, что почувствовал себя использованным и оскорбленным.
  • На данный момент он находится под стражей и ему предъявлено обвинение по статье «убийство». 

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Анастасия Якина, 27.12.2016, 14:30
Тэги: Криминал, Происшествия
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