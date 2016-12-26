Спасатели эвакуировали семь человек: в Екатеринбурге горела жилая пятиэтажка

Никто не пострадал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
В Екатеринбурге на улице Хрустальной вечером 26 декабря сгорела квартира в пятиэтажном доме, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям около 23 часов. К приезду пожарных огонь охватил 20 квадратных метров – на втором этаже жилой пятиэтажки горело домашнее имущество и стены в одной из квартир. Спасатели эвакуировали семь жильцов, в том числе трех детей.
На место ЧП выезжали четыре спецмашины и 14 пожарных. Огнеборцы тушили квартиру в течение полутора часов – в начале первого ночи работы на месте возгорания завершились.
- Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет.
- Вчера, 26 декабря, лжегазовик устроил пожар в квартире пожилой женщины, ожоги получил сам мошенник, хозяйка жилья не пострадала.
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